Accords Majeurs fête ses 25 ans
Dimanche 26 novembre, 16h00
Théâtre de l'Atrium de chaville
Chaville

Tarif plein 15€ / Tarif réduit 10€ / Tarif jeune 5€

Pour ses 25 ans, l'orchestre symphonique et le choeur d'Accords Majeurs vous proposent un concert tout en couleur placé sous le signe de la fête.

De Haendel à Verdi, de musiques de films au tango argentin, de Carmen à Orphée aux enfers, Accords Majeurs vous réserve des surprises.

60 musiciens et 70 choristes sur la scène du théâtre de l'Atrium à Chaville.

Pour en savoir plus sur l'association Accords Majeurs: https://accordsmajeurs.com/

Dates et horaires de début et de fin:
2023-11-26T16:00:00+01:00 – 2023-11-26T17:30:00+01:00

