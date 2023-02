Victor Hugo le visionnaire Théâtre de l’Atrium Chaville Catégories d’Évènement: Chaville

Hauts-de-Seine

Victor Hugo le visionnaire Théâtre de l’Atrium, 1 avril 2023, Chaville. Victor Hugo le visionnaire Samedi 1 avril, 20h45 Théâtre de l’Atrium

Billetterie Atrium 01 47 09 70 75

Spectacle autour des discours de Victor Hugo à l’Assemblée nationale avec l’orchestre symphonique Accords Majeurs. Des mots au service des plus grandes causes de l’humanité, une voix de mezzo-soprano. handicap moteur;handicap auditif mi;hi Théâtre de l’Atrium 3 Parvis Robert Schuman, 92370 Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France

http://www.atrium-chaville.fr/ À partir des discours engagés que Victor Hugo prononça à l’Assemblée nationale, Serge Barbuscia a construit un spectacle à la fois personnel et universel qui nous questionne tous aujourd’hui. Dans cet exercice de haute volée, le conservatoire de Ville-d’Avray Chaville et l’association Accords Majeurs lui donnent la réplique. Conception et interprétation : Serge Barbuscia – Musique originale : Dominique Lièvre – Mezzo-Soprano : Magali Paliès – Orchestre : Accords Majeurs – Direction : Cédric Perrier

En partenariat avec le théâtre de l’Atrium de Chaville dans le cadre de sa saison théâtrale 2022-2023

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T20:45:00+02:00

2023-04-01T21:45:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Chaville, Hauts-de-Seine Autres Lieu Théâtre de l'Atrium Adresse 3 Parvis Robert Schuman, 92370 Chaville Ville Chaville Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Théâtre de l'Atrium Chaville Departement Hauts-de-Seine

Théâtre de l'Atrium Chaville Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaville/

Victor Hugo le visionnaire Théâtre de l’Atrium 2023-04-01 was last modified: by Victor Hugo le visionnaire Théâtre de l’Atrium Théâtre de l'Atrium 1 avril 2023 Chaville Théâtre de l'Atrium Chaville

Chaville Hauts-de-Seine