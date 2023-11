Concerto contre Piano et Orchestre – Théâtre de l’Athénée, Paris, 8 novembre 2023, Théâtre de l'Athénée, L'Impresario de Smyrne.

Théâtre Musical———————-CONCERTO CONTRE PIANO ET ORCHESTRE Dans la longue série des concertos qui ont traversé les trois derniers siècles, l'Orchestre La Sourde avait créé, en 2021 en ouverture de saison de l'Athénée, une forme nouvelle : le concerto contre. Un concerto qui donne de la voix et fait valoir ses humeurs musicales, un concerto contre. Contre piano et contre orchestre. Une opposition autant qu'un rapprochement, comme on peut être contre ou tout contre. Une expérience portée par une équipe expérimentée : Samuel Achache, metteur en scène et musicienEve Risser et Antonin-Tri Hoang (tous deux passés par l'Orchestre national de jazz)Florent Hubert (avec qui Achache était associé sur les opéras revisités Crocodile trompeur et l'Orfeo, je suis mort en Arcadie). L'orchestre va note à note explorer la forme concertante, avec pour point de départ le Concerto Wq 43/4 pour clavier de Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788). Cette pièce du fils cadet de Jean-Sébastien, composée en 1772 et issue de sa série de concertos hambourgeois, œuvres de la maturité, parachève sa maîtrise du genre comme elle la perturbe par certaines expériences nouvelles.Le flambeau de la recherche est désormais entre les mains de l'orchestre la Sourde (après tout, Beethoven l'était…), collectif qui brasse jazz et classique, instruments

