TOGETHER THEATRE DE L’ATELIER Paris, 23 janvier 2024, Paris.

TOGETHERDE DENNIS KELLYAVEC EMMANUELLE BERCOT ET THOMAS BLANCHARDElle et Lui, deux êtres que tout oppose, s’apprêtent à vivre une situation tout aussi inédite, qu’universelle. Contraints au huis clos durant une période frappée par l’incertitude, leurs ressentiments fusent et s’expriment avec trivialité révélant une redoutable vérité sur les rapports au sein d’un couple.Connu pour sa verve réaliste et son humour mordant à l’anglaise, Dennis Kelly offre un témoignage-fiction immersif sur l’amour à l’ère du confinement !Traduction Philippe LemoineÉdition L’ArcheMise en scène Mélanie LerayAvec Emmanuelle Bercot et Thomas BlanchardLumière François MenouAssistante Anne De QueirozSon Sylvain JacquesVidéo Cyrille LeclercqScénographie Alissia BlanchardCostumière Laure MahéoPhotographie © E. PainCréation Théâtre de l’AtelierProduction Théâtre de l’Atelier, Compagnie 2052La Compagnie 2052 est conventionnée 2021 par le Ministère de la Culture DRAC Bretagne et soutenue par la Région Bretagne et la ville de Rennes

Tarif : 23.00 – 44.90 euros.

Début : 2024-01-23 à 21:00

THEATRE DE L’ATELIER 1 Place Charles Dullin 75018 Paris Paris