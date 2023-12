MAMOUZ dans HAHAHA THEATRE DE L’ATELIER Paris, 21 janvier 2024, Paris.

MAMOUZ dans HAHAHALe Mamouz Show de Julie Mamou-Mani avec plein d’invités (tous assez drôles) En 1939, on rigolait 20 minutes par jour, aujourd’hui on rit 2 minutes.Forte de ce constat, Mamouz est devenue la première militante du rire en France.Alors après avoir enflammé les réseaux sociaux avec sa dose quotidienne de memes et après avoir écrit deux livres, PTDR et Petit éloge du rire, Mamouz invite sur scène artistes, philosophes, influenceurs et médecins pour décortiquer leurs savoirs et leurs tips sur cette grande inconnue qui nous manque tant aujourd’hui : le rire.Pour des dimanches soirs regonflés à bloc, Mamouz et ses invités nous offrent à chaque fois une thématique différente et un « fil good » à tirer. Vous allez voir, c’est une expérience contagieuse !Durée: 1h30Âge minimum conseillé : 12 ans.Avec: Julie Mamou-ManiAuteur: Julie Mamou-ManiMise en scène: Caroline Duffau

Tarif : 25.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-01-21 à 19:30

Réservez votre billet ici

THEATRE DE L’ATELIER 1 Place Charles Dullin 75018 Paris 75