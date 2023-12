UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE THEATRE DE L’ATELIER Paris, 29 décembre 2023, Paris.

UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE DE ETTORE SCOLAMISE EN SCÈNE LILO BAURAVEC LAETITIA CASTA ET ROSCHDY ZEMLe 6 mai 1938 à Rome, alors que Hitler rencontre Mussolini à Rome lors d’un défilé marquant l’entente fasciste de l’Allemagne et l’Italie, une rencontre inattendue a lieu dans un immeuble déserté de ses habitants partis pour assister à cet événement historique. Antonietta, femme au foyer et mère de six enfants, frappe à la porte de Gabriele, un chroniqueur sportif célibataire, afin de récupérer son perroquet qui s’est échappé de sa cage et réfugié sur le rebord de la fenêtre de ce voisin inconnu.Contre toute attente, l’épouse modèle et admiratrice du Duce, garante de la bonne tenue idéologique de son foyer, et le journaliste cultivé, fraichement licencié en raison de son homosexualité et séparé de son compagnon, finissent par se livrer l’un à l’autre. Dans un silence fragile car souvent rompu par la concierge sympathisante du régime qui observe de loin la rencontre avec suspicion, et par sa radio qui relate la rencontre des deux dictateurs, Gabriele exprime la douleur liée à sa sexualité dans une société virile et misogyne, tandis qu’Antonietta avoue son désarroi de femme non instruite et d’épouse trompée. La qualité de l’écoute de l’une répond aux attentions de l’autre.De Ettore ScolaAdaptation pour le théâtre Gigliola Fantoni et Ruggero MaccariTexte français Huguette Hatem, édité à L’avant-scène théâtre, dans la Collection des Quatre-vents, 2022Mise en scène Lilo BaurScénographie Bruno de LavenèreCostumes Agnès FalqueLumière Laurent CastaingtMusique Mich OchowiakVidéo Etienne GuiolAssistant à la mise en scène Robin OrmondRégie générale Arthur MagnierTextes dramaturgiques Valérie Six et Arnaud Duprat de MonteroAvec Laetitia Casta (Antonietta), Roschdy Zem (Gabriele) et Joan Bellviure (Emanuele), Carmen Vadillo (La concierge)Production Claire Bejanin et Valérie Six (Six&Sense) – Au Contraire Productions avec le Théâtre de Carouge, GenèveCoproduction Théâtre du Jeu de Paume – Les Théâtres, Aix-en-ProvenceCréation le 3 octobre 2023 au Théâtre de Carouge à Genève, jusqu’au 21 octobre 2023.Tournée Les 30 et 31 octobre à Equilibre & Nuithonie à Fribourg, du 10 au 12 janvier au Théâtre National de Nice, les 19 et 20 janvier à Chateauvallon-Liberté Scène Nationale, du 23 au 27 janvier au Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence, le 13 février au Salmanazar Scène conventionnée d’Epernay et au Teatro Cucinelli à Perugia en février 2024.Remerciements Barthélémy Fortier, Jean-Paul Merlin, Valentin et Stéphanie Villeret.Crédit photo © Simon Gosselin

Tarif : 24.00 – 50.40 euros.

Début : 2023-12-29 à 21:00

THEATRE DE L’ATELIER 1 Place Charles Dullin 75018 Paris Paris