IL N’Y A PAS DE AJAR THEATRE DE L’ATELIER Paris, 30 septembre 2023, Paris.

IL N’Y A PAS DE AJAR THEATRE DE L’ATELIER a lieu à la date du 2023-09-30 à 20:00:00.

Tarif : 21 à 39.4 euros.

IL N’Y A PAS DE AJARDe Delphine HorvilleurTexte édité aux Éditions GrassetMise en scène Johanna Nizard et Arnaud AldigéAvec Johanna NizardL’autrice est conteuse et rabbin, elle manipule l’humour juif avec un raffinement rageur. Delphine Horvilleur, après Réflexions sur la question antisémite et Vivre avec nos morts (éditions Grasset), compose pour le théâtre le monologue éclaté du fils imaginaire de l’écrivain Romain Gary et d’Émile Ajar, lui-même double fictif du premier. Abraham Ajar, rejeton inventé de l’auteur de La Vie devant soi, alias Gary/Ajar, s’exprime depuis sa cave, son « trou juif ».Il se fait python ou souris blanche, maître ou esclave, femme ou homme, chrétien, juif ou musulman. Il se découvre à la fois lui-même et mille autres, miroir de théâtre planté face à nos inconscients. Johanna Nizard incarne cet enfant du siècle, être indéfinissable, qui désamorce les tensions identitaires, dans un monde et un temps qui les exacerbent toutes.Un texte irrévérencieux, burlesque engagé. À travers un seul en scène brillant, la femme rabbin Delphine Horvilleur revisite l’oeuvre de Romain Gary. LE JOURNAL DU DIMANCHEUn seul en scène exceptionnel et inoubliable.Jean-Luc Porquet, LE CANARD ENCHAÎNÉJohanna Nizard restitue brillamment dans Il n’y a pas de Ajar l’exploration entre essai et fiction de Delphine Horvilleur sur les ravages de l’obsession identitaire. TRANSFUGEAudacieuse, attentive, Delphine Horvilleur raconte, caracole et interroge. Elle bouscule les évidences et les certitudes, s’aventure au-delà de ce qu’on croit savoir. […]Un texte fort, une interprétation magistrale : inspirées par Romain Gary, Delphine Horvilleur et Johanna Nizard créent leur propre entourloupe littéraire, incisive et hilarante. Sous-titrée « Monologue contre l’identité », la pièce interroge passionnément.LA TERRASSEUn spectacle original, puissant, drôle, qui nous fait réfléchir.PIANOPANIER

Réservez votre billet ici

Ligne 2 Stations Anvers ou PigalleLigne 12 Stations Abbesses ou Pigalle Ligne 30 Anvers / Sacré-CoeurLigne 54 Anvers / Sacré-Coeur

THEATRE DE L’ATELIER

1 Place Charles Dullin Paris 75018

