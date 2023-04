Cosmos Théâtre de l’Atelier, 24 avril 2023, Paris.

Jeu de piste, roman policier du subconscient, Cosmos de Witold Gombrowicz est un roman qui ne ressemble à aucun autre. Singulier jusqu’à l’absurde, grotesque jusqu’à l’épure, il est le reflet d’une pensée. Cet étrange récit fourmille d’images qui sont autant de scènes théâtrales. Toutes les petitesses, les tourments intérieurs, les désirs interdits y sont mis au grand jour.

Un terrain de jeu idéal pour ce troisième opéra du compositeur argentin Fernando Fiszbein, entouré du metteur en scène Jacques Osinski et du vidéaste Yann Chapotel.

Sur scène, six musiciens, deux chanteurs, deux comédiens, des machines musicales et un dispositif vidéo pour un opéra décalé et provocateur.

PROGRAMME

Musique- Fernando Fiszbein

Livret- Fernando Fiszbein et Marie Potonet

Mise en scène- Jacques Osinski

Scénographie et vidéos- Yann Chapotel

DISTRIBUTION

Direction- Alphonse Cemin

Witold- Grégoire Tachnakian -comédien

Fuks – David Migeot -comédien

Bolita – Léa Trommenschlager -soprano

Léon – Vincent Vantyghem -baryton

Katasia – Apolline Kirklar -chant et violon

Ludwik – Lucas Ounissi -trombone

Léna – Chae Um Kim -piano et claviers

Clément Caratini -flûtes, clarinettes, saxophones

Elisa Humanes -percussions

Simon Drappier -contrebasse, basse et guitare électriques

Max Bruckert / GRAME -réalisateur informatique musicale

INFOS PRATIQUES

► Lundi 24 avril 2023 • 20h30

► Théâtre de l’Atelier • 1 place Charles Dullin, 75018 Paris

► Tarif unique en placement libre : 22 €

► Infos et réservations : https://bit.ly/3lRf5Io

Production : L’Aurore boréale. Coproduction : Ensemble 2e2m et GRAME – Centre national de création musicale. Avec le soutien du Théâtre de La Renaissance – Oullins Lyon Métropole, du Centre National de la Musique, du FCL, Fonds de création lyrique, et le soutien à la résidence de la ville de Champigny-sur-Marne. Ce spectacle bénéficie de l’aide à l’écriture d’œuvres musicales originales du Ministère de la Culture.

