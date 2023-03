« Bien-être attitude » Théâtre de l’Ardoise Erdre-en-Anjou Catégories d’Évènement: Erdre-en-Anjou

« Bien-être attitude » Théâtre de l’Ardoise, 6 octobre 2023, Erdre-en-Anjou. « Bien-être attitude » Vendredi 6 octobre, 20h00 Théâtre de l’Ardoise Intervention d’une troupe de théâtre d’improvisation sur le bien-être : physique / mental, au travail, dans le cercle familial, dans sa vie sociale…

Suivie d’un débat animé par un psychologue social et du travail Théâtre de l’Ardoise La Pouëze, Erdre en Anjou Erdre-en-Anjou 49370 La Pouëze Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

