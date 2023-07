Visite flash : explorez les salles emblématiques de ce théâtre Théâtre de l’Archipel Perpignan, 16 septembre 2023, Perpignan.

Visite flash : explorez les salles emblématiques de ce théâtre Samedi 16 septembre, 10h30 Théâtre de l’Archipel Gratuit. Entrée libre de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h.

Lors de la visite flash, vous pourrez accéder aux deux salles emblématiques de l’Archipel : le Grenat et le Carré !

Théâtre de l’Archipel Avenue Leclerc, 66000 Perpignan Perpignan 66003 Clemenceau Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 62 62 00 http://www.theatredelarchipel.org L’Archipel est devenu une scène nationale en juin 2012, un label décerné par le ministère de la Culture et de la Communication à certains théâtres publics en France. Il n’y en a que 74 à ce jour dans tout le pays. Son objectif est d’être un lieu de production et de diffusion de créations contemporaines dans le domaine du spectacle vivant.

Depuis le 1er janvier 2011, L’Archipel est un « Établissement Public de Coopération Culturelle » et regroupe un ensemble de salles dans la ville de Perpignan, comprenant le Grenat, le Carré et la salle de concert Elmediator.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©Christian Bachelier