Le spectacle sera présenté aux élèves le 20 et 21 mars 2023 et suivi d’un échange avec la compagnie. Il aborde la vie de Pierre DAC, de son vrai nom André Isaac, né d’une famille juive alsacienne qui participera à Radio Londres et deviendra un célèbre humouriste français. Ayant commencé sa carrière dans les années 30, il sera incarcéré deux fois avant de réussir à rejoindre Londres, connaissant ainsi l’exil. Figure de la résistance, il combattra par son humour l’antisémitisme et la collaboration, s’opposant notamment à Philippe Henriot.

Le point de départ de notre histoire est le parcours d’un homme, André Isaac, Pierre Dac de son nom de scène. Tout nous intéresse dans la vie de Pierre Dac pour en faire un héros dramatique. Depuis sa naissance en Alsace dans une famille juive jusqu’à sa participation à Radio Londres. Comme tous les jeunes hommes de sa génération, André Isaac commence sa vie adulte par la guerre. Il est enrôlé comme soldat en 1914 et vit le premier, le grand traumatisme de sa vie, la mort de son frère au front. La guerre terminée, il commence une carrière d’humoriste, de journaliste et d’éditorialiste satirique ; il participe à plusieurs émissions de radio et devient l’une des voix les plus célèbres de France. En 1939, la guerre frappe de nouveau aux portes de l’Europe. Pierre Dac découvre l’exil et la vie de résistance…

