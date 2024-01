Appel à participation : Résonance – le bruit de l’Aquarium Théâtre de l’Aquarium Paris, vendredi 19 janvier 2024.

Appel à participation : Résonance – le bruit de l'Aquarium Si vous êtes passionnés de théâtre et de musique, plongez au cœur de la création artistique, nous vous invitons à vous immerger dans la magie du Festival BRUIT 2024 au Théâtre de l'Aquarium. 19 janvier – 17 mars Théâtre de l'Aquarium

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T16:15:00+01:00 – 2024-01-19T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-17T14:00:00+01:00 – 2024-03-17T18:00:00+01:00

En tant que participants, votre mission consiste à traduire vos ressentis, émotions et réflexions suscités par les performances théâtrales et musicales en œuvres écrites, critiques, littéraires, visuelles ou sonores. La richesse de ce projet réside dans la complète liberté qui vous est offerte pour imaginer le format et la nature finale de votre œuvre.

Nous encourageons l’exploration de nouvelles formes d’expression artistique afin de créer une constellation qui conservera votre expérience au cœur de ce festival.

Rejoignez-nous pour explorer de nouveaux horizons artistiques, contribuer à l’essence du Festival Bruit 2024 et laisser votre empreinte créative au Théâtre de l’Aquarium.

PROGRAMMATION :

JOUR 1 – vendredi 19 janvier : L’espace scénique pour la musique et le théâtre :

Arrivée au théâtre à 16h – petit mot d’accueil

16h15 – 17h : visite ressourcerie avec Jean Lynch, responsable de la ressourcerie. Revaloriser, Réemployer, Réparer, Réutiliser : c’est le pari de l’économie circulaire appliquée au choix et à l’usage des ressources matérielles de la création.

17h – 17h45 : rencontre avec Jeanne Candel et visite de l’espace et de la scénographie de La nuit sera blanche

18h – 19h00 : répétitions de l’ensemble Correspondances, Sébastien Daucé

20h30 : Spectacle : La nuit sera blanche de Lionel Gonzalez

Repas du soir pris en charge

JOUR 2 – dimanche 4 février : Jouer avec la musique et l’image

Deux spectacles à découvrir :

15h : Ludwig m’a chanté de Myrtille Hetzel

17h : Baùbo, de l’art de n’être pas mort de Jeanne Candel

19h : Rencontre avec l’équipe artistique. Interview sur l’art de l’acteur et sur la relation aux personnages

JOUR 3 – dimanche 17 mars : La mémoire des spectacles

Deux spectacles à découvrir :

14h : Hors-sol de Aurélien Dougé

17h : Item de François Tanguy – Théâtre du Radeau

Lieu : Théâtre de l’Aquarium, La Cartoucherie – Route du Champ de Manœuvre, 75012 Paris

Théâtre de l'Aquarium Route du Champ de Manœuvre 75012 Paris

