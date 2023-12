KOUTE Théâtre de l’Aquarium Paris, 9 décembre 2023 21:30, Paris.

KOUTE Samedi 9 décembre, 22h30 Théâtre de l’Aquarium de 10 à 22€

Léa Monteix et Fabien Rimbaud – PoulainJar

Amy, un sol irrégulier, des textes pas fragiles, une poêle qui traine par terre, ma cave je t’aime, je me suis senti heureux, habiter à Port-Vendres, des mémoires embrouillées, un jouet cassé et une danse.

Inventif et artisanal, poétique et décapant, libre et indiscipliné, PoulainJar est un duo sonore qui expérimente des chansons de gestes pour la scène. Avec Koute, Léa Monteix et Fabien-Gaston Rimbaud approfondissent une recherche au long cours autour de la notion d’écoute. En se concentrant sur cette faculté que nous avons tous, ils questionnent et mettent en perspective leur pratique : de la musique à deux, des manipulations d’objets et de machines, des diagonales et des gestes, des sons dadaïstes et des mots bruts.

« Nous nous penchons sur notre propre difficulté, ou réticence, à identifier ce que nous faisons : un concert ? Une conversation ? Du théâtre ? Ce n’est pas une mince affaire, car nous nous découvrons habitués à un enjeu, conditionnés à produire quelque chose à partir d’un enjeu. Dans notre recherche, autant que possible, pas d’enjeu mais l’écoute, l’observation au cœur de notre façon d’aborder la musique, la scène. Le son ricoche, le sens résonne, et on réchauffe dans nos corps les mémoires numérisées. » Léa Monteix et Fabien-Gaston Rimbaud

Durée : 1h

Théâtre de l'Aquarium La Cartoucherie, route du champ de manoeuvre Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

concert duo

© Vichia Andrewsky