ZODIAC SUITE – MARY LOU WILLIAMS Théâtre de l’Aquarium, 13 mai 2023, Paris. ZODIAC SUITE – MARY LOU WILLIAMS Samedi 13 mai, 17h00 Théâtre de l’Aquarium de 10 à 22€ Pierre-Antoine Badaroux et un nouvel orchestre de chambre, créé pour l’occasion, poursuivent la mise en lumière de l’œuvre de la compositrice Mary Lou Williams avec la création des douze mouvements de la Zodiac Suite. Depuis 2011, le Umlaut Big Band, associé à la vie brève, fait entendre le répertoire oublié des compositeurs et compositrices, arrangeurs et arrangeuses du XXème siècle, grâce à une recherche historique unique dans le monde du jazz menée par son directeur artistique Pierre-Antoine Badaroux. Après avoir travaillé plusieurs années sur les archives de Mary Lou Williams (1910-81), musicienne afro-américaine injustement méconnue dans l’histoire du jazz, et publié la biographie musicale Mary’s Ideas (Umlaut Records 2021) présenté au festival BRUIT, il se penche désormais sur la version pour orchestre de chambre de la Zodiac Suite, interprétée par un nouvel ensemble spécialement réuni pour l’occasion, le Umlaut Chamber Orchestra. Cette œuvre, devenue légendaire, est une pierre angulaire dans la vie artistique de Mary Lou Williams. Son interprétation dans son intégralité et dans cette orchestration (24 musiciens et musiciennes) est encore inédite à ce jour. Composée en 1945, dans une démarche originale et créative, la Suite de Mary Lou Williams orchestrait la rencontre d’un ensemble classique avec un trio de jazz et expérimentait de nouvelles sonorités inspirées de Bartok ou Schönberg. Théâtre de l’Aquarium La Cartoucherie, route du champ de manoeuvre, 75012 Paris, Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredelaquarium.net/presentation/item/zodiac-suite-mary-lou-williams-umlaut-chamber-orchestra »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 43 74 99 61 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

