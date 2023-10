ORPHEUS GROOVE Théâtre de l’Aquarium La Cartoucherie 2 route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris ORPHEUS GROOVE Théâtre de l’Aquarium La Cartoucherie 2 route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris Paris, 1 décembre 2023, Paris. ORPHEUS GROOVE Vendredi 1 décembre, 18h00 Théâtre de l’Aquarium La Cartoucherie 2 route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris sur réservation auprès de laure Duqué Dans le cadre de la demande d’aide au projet, nous serions extrêmement heureux de votre présence à la sortie de résidence qui fait suite à un premier travail de répétitions dans le cadre de la création prévue en juin 2024 au Campania Festival. Théâtre de l’Aquarium La Cartoucherie 2 route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris 2 route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « laureduque13@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T18:00:00+01:00 – 2023-12-01T18:30:00+01:00

2023-12-01T18:00:00+01:00 – 2023-12-01T18:30:00+01:00 théatre- Sortie de résidence théâtre de l’Aquarium Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Théâtre de l'Aquarium La Cartoucherie 2 route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris Adresse 2 route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre de l'Aquarium La Cartoucherie 2 route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris Paris latitude longitude 48.834696;2.449292

Théâtre de l'Aquarium La Cartoucherie 2 route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/