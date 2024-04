Théâtre de l’Ante Savonnières, mardi 20 août 2024.

Théâtre de l’Ante Savonnières Indre-et-Loire

Mardi

Le Théâtre de l’Ante offre un répertoire alliant culture classique, patrimoine commun et divertissement sans jamais cesser de parler des hommes et des femmes d’aujourd’hui, de parler de nos angoisses et de nos faiblesses, de nos désirs et parfois même de nos souffrances. Missionné par le Conseil départemental d’Indre et Loire pour une action de diffusion et de sensibilisation au théâtre, le Théâtre de l’Ante parcourt la Touraine chaque été. Depuis plusieurs années, le Théâtre de l’Ante investit la place des Charmilles, le temps d’une soirée, pour vous présenter sa nouvelle création. EUR.

2024-08-20 21:30:00

Début : 2024-08-20 21:30:00

fin : 2024-08-20

Savonnières 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement Théâtre de l’Ante Savonnières a été mis à jour le 2024-04-09 par ADT 37