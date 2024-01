La cie Cirta et la cie Non Négociable brûlent les planches Théâtre de Langres Langres, samedi 24 février 2024.

La cie Cirta et la cie Non Négociable brûlent les planches Le théâtre de Langres s’ouvre à deux compagnies de spectacle burlesque avec Le cauchemar de Rowling et C’est pas la fête du Slip. Détente et humour garantis. Samedi 24 février, 17h30, 20h30 Théâtre de Langres Réservation conseillée. 1 spectacle 10€ / 8€ , 2 spectacles 15€ / 12€

Ouverture des portes dès 17h. Crèpes et buvette sur place.

Les compagnies Cirta et Non Négociables s’associent pour vous proposer une fin de journée autour de deux de leurs spectacles.

Le cauchemar de Rowling, 17h30

tout Public dès 6 ans 50 min

TRIO LOUFOQUE EPOUSTOUFLANT !

Quand trois comédiens-clowns s’emparent d’une saga inédite, ça donne :

– une œuvre à réécrire, ici et maintenant à trois…

– une vingtaine de personnages loufoques et déjantés

– de la magiiii-maginaire, mais ça marche !

– des effets spéciaux mais surtout… de l’action, de l’émotion, des sensations…

…bref une tragédie !

C’est pas la fête du slip, 20h30

tout Public 60 minutes

DUO BURLESQUE

Spectacle burlesque où l’humour et l’émotion s’entremêlent pour conter l’abracadabrante histoire du village de Mirabel-le-Haut, dont la place devient le théâtre de la discorde entre les ambitions narcissiques de Lucien et la volonté d’affirmer sa différence de Raoul.

« C’est pas joli joli, il y a de l’antislipisme dans l’air… ».

Théâtre de Langres 51 rue Diderot / 52200 LANGRES Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est

