Spectacle de théâtre : Où cours-tu comme ça ? Théâtre de Langres Langres

Spectacle de théâtre : Où cours-tu comme ça ? Spectacle de théâtre pour tout public dès 12 ans par la compagnie régionale Puceandpunez dans le cadre de l’année des JO de Paris 2024. Jeudi 8 février, 20h30 Théâtre de Langres Réservation conseillée – Tarifs C : 12/10/6 €

Début : 2024-02-08T20:30:00+01:00 – 2024-02-08T21:45:00+01:00

Spectacle de théâtre pour tout public dès 12 ans par la compagnie régionale Puceandpunez dans le cadre de l’année des JO de Paris 2024.

Sur scène, un coureur âgé raconte sa course. Il est conscient qu’il arrive en bout de piste, qu’il va devoir passer le relais. Il revisite des souvenirs, les victoires, les doutes, les blessures et les défaites qui ont marqué son parcours de comédien et de coureur.

Adolescent, il n’avait pas de mots. Il n’avait que ses poings, ses pieds, pour tout casser quand cela le chamboulait dans son corps. Il a commencé à courir pour évacuer par ses pores ce qu’il n’arrivait pas à sortir autrement. Où cours-tu comme ça ? est plus qu’un spectacle sur la course à pied. C’est un chemin parcouru à la recherche de son moi intérieur et profond, qui, une fois trouvé ou presque, est offert en partage.

Durée : 1h.

Ce spectacle sera aussi présenté en représentation scolaire. Il a bénéficié de l’aide de l’Agence culturelle Grand Est au titre du dispositif « Tournée de coopération ».

Théâtre de Langres 51 rue Diderot / 52200 LANGRES Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est

