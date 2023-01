TINTA’MARS : FICELLE Théâtre de Langres Langres Catégories d’Évènement: Haute-Marne

TINTA'MARS : FICELLE Mercredi 22 mars, 14h30 Théâtre de Langres

Plein tarif 8€ / Adhérents et groupes 6€ / Scolaires, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap 5,50€

Cie Le Mouton Carré – Spectacle du 35e festival Tinta’mars handicap moteur mi Théâtre de Langres 51 rue Diderot / 52200 LANGRES Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est Une marionnettiste et un musicien accompagnent un petit être de fils dans une odyssée où l’on joue à oser… Oser tomber pour mieux se relever. Oser affronter ses peurs originelles. Oser donner pour mieux recevoir. Oser, enfin, se lancer dans l’inconnu de sa propre existence. Ficelle nous invite à un parcours initiatique où musique et marionnette tissent ensemble des instants suspendus.

