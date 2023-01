TINTA’MARS : CUBIX Théâtre de Langres Langres Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Langres

TINTA’MARS : CUBIX Théâtre de Langres, 15 mars 2023, Langres. TINTA’MARS : CUBIX Mercredi 15 mars, 10h30 Théâtre de Langres

Plein tarif 8€ / Adhérents et groupes 6€ / Scolaires, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap 5,50€

Cie Théâtre sans toit – Spectacle du 35e festival Tinta’mars handicap moteur;handicap auditif mi;hi Théâtre de Langres 51 rue Diderot / 52200 LANGRES Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est Tout part d’un jeu de cubes, jeu de notre enfance.

Jeu de construction, que CUBiX réinvestit pour questionner et déconstruire notre rapport à l’image. Animation de cubes en manipulation directe et projections vidéo dialoguent dans un esprit ludique et poétique pour créer des comptines et poèmes visuels.

Jouant avec les images, CUBiX explore la scène marionnettique, cet espace de signes où s’abreuve notre soif de rêver.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T10:30:00+01:00

2023-03-15T11:10:00+01:00 Jean-Yves Lacôte

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Langres Autres Lieu Théâtre de Langres Adresse 51 rue Diderot / 52200 LANGRES Langres Ville Langres Age minimum 6 Age maximum 121 lieuville Théâtre de Langres Langres Departement Haute-Marne

Théâtre de Langres Langres Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langres/

TINTA’MARS : CUBIX Théâtre de Langres 2023-03-15 was last modified: by TINTA’MARS : CUBIX Théâtre de Langres Théâtre de Langres 15 mars 2023 Langres Théâtre de Langres Langres

Langres Haute-Marne