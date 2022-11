FIGURES IN-SOUMISES : SIMONE VEIL ET FEDERICO GARCIA LORCA Théâtre de Langres, 26 janvier 2023, Langres.

FIGURES IN-SOUMISES : SIMONE VEIL ET FEDERICO GARCIA LORCA Jeudi 26 janvier 2023, 20h30 Théâtre de Langres

12 / 10 / 6 €

Spectacle de théâtre et théâtre d’objets par la compagnie Le Nez en l’Air. handicap moteur mi

Théâtre de Langres 51 rue Diderot / 52200 LANGRES Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

Spectacle de théâtre et théâtre d’objets par la compagnie Le Nez en l’Air. « Ceux qui ont dit non » est une collection Actes Sud Junior qui retrace la vie et le combat de figures fortes, engagées pour davantage de justice, de liberté et d’humanité. La compagnie Le Nez en l’Air en a tiré deux petites formes, présentées sous forme de diptyque. Ces portraits, pourtant intimes, soulignent l’universalité et l’actualité de ces combats.

Simone Veil, déportée, haut fonctionnaire, Ministre de la Santé, puis première femme Présidente du Parlement européen, a dit non aux avortements clandestins en faisant voter en 1974 la loi légalisant l’IVG. Elle est une figure de la lutte pour les droits des femmes.

Federico García Lorca, poète et dramaturge espagnol, a dit non au franquisme. Homosexuel et antifasciste, il est arrêté et fusillé le 19 août 1936 puis jeté dans une fosse commune. Ses œuvres restent longtemps interdites par Franco.

Durée : 1h30



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-26T20:30:00+01:00

2023-01-26T22:00:00+01:00