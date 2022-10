L’AUDACE DU PAPILLON Théâtre de Langres Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Langres

L’AUDACE DU PAPILLON Théâtre de Langres, 15 novembre 2022, Langres. L’AUDACE DU PAPILLON Mardi 15 novembre, 20h30 Théâtre de Langres

12 / 10 / 6 €

Spectacle de théâtre-récit par Sabrina Chézeau de la Farouche compagnie. Théâtre de Langres 51 rue Diderot / 52200 LANGRES Langres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est Spectacle de théâtre-récit par Sabrina Chézeau de la Farouche compagnie. Faut-il attendre de se brûler les ailes pour oser vivre l’essentiel ? Denise a 55 ans. Une épreuve de vie vient faire tout basculer et remettre du mouvement dans son existence, en elle et autour d’elle. C’est le déclencheur de prises de conscience, de joies, de désirs reconquis et d’audaces nouvelles.

Dans ce récit lumineux peuplé de nombreux personnages, le rire côtoie la profondeur et le corps danse les mots pour raconter l’urgence de réaliser ses rêves les plus intimes.

Un spectacle comme un grand souffle qui donne envie de croquer pleinement sa vie dès aujourd’hui. Spectacle accueilli dans le cadre des Diseurs d’histoires, festival organisé par les Foyers Ruraux de Haute-Marne et en partenariat avec le service Spectacles de la Ville de Langres.

Durée : 1h15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-15T20:30:00+01:00

2022-11-15T21:45:00+01:00 Michel Albero

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Langres Autres Lieu Théâtre de Langres Adresse 51 rue Diderot / 52200 LANGRES Langres Ville Langres Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Théâtre de Langres Langres Departement Haute-Marne

Théâtre de Langres Langres Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langres/

L’AUDACE DU PAPILLON Théâtre de Langres 2022-11-15 was last modified: by L’AUDACE DU PAPILLON Théâtre de Langres Théâtre de Langres 15 novembre 2022 Langres Théâtre de Langres Langres

Langres Haute-Marne