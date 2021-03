Théâtre de l’Ancre « L.U.C.A. » Gymnase de Merville Franceville, 14 décembre 2021-14 décembre 2021, Merville-Franceville-Plage.

L.U.C.A. (Last Universal Common Ancestor), est le plus ancien organisme dont sont issues toutes les formes de vie sur Terre. Il aurait disparu il y a environ 3,5 milliards d’années sans laisser de traces fossiles.

Quel réflexe biologique se cache derrière la question « d’où viens-tu ? » ? Quelles sont les différences et similitudes entre les migrations d’hier et d’aujourd’hui ? Petits-fils de migrants italiens, Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli croisent leurs histoires familiales, récits, témoignages avec… la biologie et l’Histoire et de la Vie, pour nous livrer un spectacle à l’humour percutant. Entre théâtre documentaire, conférence caustique et espace de résistance, cette pièce ébranle le débat sur l’identité et les origines.

Une épopée drôle et émouvante, une invitation au voyage à travers les histoires familiales et celles de nos flux migratoires à la recherche de notre ancêtre commun, car la science est unanime : nous sommes tous des descendants de L.U.C.A. !

Conception, texte et interprétation, Hervé Guerrisi et Gregory Carnoli

Co-mise en scène, Quantin Meert

Regard extérieur, Romain David

Mouvement, Élia Lopez

Assistanat, Laurence Briand

Costumes, Frédérick Denis

Création lumière & vidéo, Antoine Vilain

Son, Ludovic Van Pachterbeke

Consultance vidéo, Arié Van Egmond,

Création Cie Eranova

Production L’ANCRE – Théâtre Royal

Coproduction Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine, La Coop asbl, La Charge du Rhinocéros

Aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Service du Théâtre

Soutien de La Cité Maison de Théâtre & Cie et le Théâtre des Doms dans le cadre du programme « Le Réel Enjeu », La Fabrique de Théâtre, 9-9 bis-Le Métaphone, MCA Recycling sprl et le Tax-Shelter du gouvernement fédéral belge

Diffusion : La Charge du Rhinocéros.

organisé par la Ville de Merville-Franceville

« D’où viens-tu ? » En partant de cette question a priori anodine, L.U.C.A. remonte jusqu’aux origines de l’Homme et explore avec (im)pertinence les notions d’héritage et d’intégration.

Gymnase de Merville Franceville 3 avenue Alexandre de Lavergne Merville-Franceville-Plage Calvados



