Harold – Troupe Jeux d'Rôles Théâtre de l'Almendra, 8 avril 2023, Rouen

Rouen ,Seine-Maritime ,

Harold – Troupe Jeux d’Rôles

1 Rue Paul Baudouin Théâtre de l'Almendra Rouen Seine-Maritime

2023-04-08 20:30:00 – 2023-04-08 22:00:00

Théâtre de l’Almendra 1 Rue Paul Baudouin

Rouen

Seine-Maritime

.

Créé en 1973 à San Francisco, le Harold est un format d’improvisation long et non narratif très populaire aux États-Unis. Harold est une affaire de connexion entre les scènes et entre les joueurs: À partir d’une suggestion du public, les comédiens se lancent dans une improvisation en trois actes. Les scènes s’enchaînent de manière organique et vous présentent une large palette d’ambiances et d’émotions authentiques.

atelierjeuxdroles@gmail.com +33 6 35 58 90 22 https://atelierjeuxdroles.wixsite.com/jeuxdroles

Théâtre de l’Almendra 1 Rue Paul Baudouin Rouen

