Justin Vali rencontre Jacek Woźniak Jeudi 8 juin, 20h30 Théâtre de l’Alliance française Plein 22€ | Réduit* 15€ | Tarif pass** 15€ | -6 ans Gratuit

La rencontre exceptionnelle entre Justin Vali, l’une des plus grandes figures de la musique de Madagascar, spécialiste des cithares, et Jacek Woźniak, peintre et illustrateur. Musique et dessin se font écho en direct pour représenter des thèmes variés, allant des références spirituelles malgaches à l’actualité. Marc Chemillier et Sabina Covarrubias, chercheurs en anthropologie et technologie des arts, sont aux commandes des intelligences artificielles qui orchestrent ces chorégraphies virtuelles. Spectacle inédit !

Théâtre de l'Alliance française 101 boulevard Raspail, Paris Paris 75006 6e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T20:30:00+02:00 – 2023-06-08T21:30:00+02:00

Festival Festival de l’Imaginaire

MusicLive / Alamy Banque D’Images / Djazz // Pola Voinitch