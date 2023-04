Main Puteri Théâtre de l’Alliance française Paris Catégorie d’évènement: Paris

Main Puteri Théâtre de l’Alliance française, 7 juin 2023, Paris. Main Puteri Mercredi 7 juin, 20h30 Théâtre de l’Alliance française Plein 22€ | Réduit* 15€ | Tarif pass** 15€ | -6 ans Gratuit Les formes spectaculaires de Malaisie, notamment celles du Kelantan, sont enracinées dans différents concepts métaphysiques dont l’équilibre est essentiel à la santé de l’individu autant qu’à l’harmonie du groupe. La représentation de Main Puteri est un rituel de guérison accessible aux non-initiés s’appuyant sur la musique, la danse et la transe de possession. Une invitation à un voyage artistique et spirituel ! Théâtre de l’Alliance française 101 boulevard Raspail, Paris Paris 75006 6e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/main-puteri »}, {« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/Festik_MainPuteri »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T20:30:00+02:00 – 2023-06-07T21:30:00+02:00

2023-06-07T20:30:00+02:00 – 2023-06-07T21:30:00+02:00 Musique Festival © Cheryl Hoffman

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Théâtre de l'Alliance française Adresse 101 boulevard Raspail, Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre de l'Alliance française Paris

Théâtre de l'Alliance française Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Main Puteri Théâtre de l’Alliance française 2023-06-07 was last modified: by Main Puteri Théâtre de l’Alliance française Théâtre de l'Alliance française 7 juin 2023 Paris Théâtre de l'Alliance française Paris

Paris Paris