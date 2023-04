Fatima Tabaamrant Théâtre de l’Alliance française Paris Catégorie d’évènement: Paris

Fatima Tabaamrant Théâtre de l’Alliance française, 5 juin 2023, Paris. Fatima Tabaamrant Lundi 5 juin, 20h30 Théâtre de l’Alliance française Plein 22€ | Réduit* 15€ | Tarif pass** 15€ | -6 ans Gratuit Les Berbères (ou Imazighen) sont l’une des populations les plus anciennes du Maroc. À travers les évolutions du pays, leurs traditions se sont toujours maintenues, et notamment celle des raïss. Ces troubadours chantent l’histoire des villages et délivrent des messages sur des sujets de société. Avec plus de 160 poèmes à son actif, la raïssa Fatima Tabaamrant s’est engagée pour défendre la culture et les droits du peuple amazighe, en particulier ceux des femmes. Théâtre de l’Alliance française 101 boulevard Raspail, Paris Paris 75006 6e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/fatima-tabaamrant »}, {« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/Festik_FatimaTabaamrant »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-05T20:30:00+02:00 – 2023-06-05T21:30:00+02:00

2023-06-05T20:30:00+02:00 – 2023-06-05T21:30:00+02:00 Concert Festival © Yoriyas Yassine Alaoui (Instagram : @yoriyas) / En Terre Indigène

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Théâtre de l'Alliance française Adresse 101 boulevard Raspail, Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre de l'Alliance française Paris

Théâtre de l'Alliance française Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Fatima Tabaamrant Théâtre de l’Alliance française 2023-06-05 was last modified: by Fatima Tabaamrant Théâtre de l’Alliance française Théâtre de l'Alliance française 5 juin 2023 Paris Théâtre de l'Alliance française Paris

Paris Paris