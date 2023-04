Le patrimoine immatériel : une arme de résistance et d’émancipation des femmes autochtones Théâtre de l’Alliance française Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Le patrimoine immatériel : une arme de résistance et d’émancipation des femmes autochtones Théâtre de l’Alliance française, 5 juin 2023, Paris. Le patrimoine immatériel : une arme de résistance et d’émancipation des femmes autochtones Lundi 5 juin, 18h30 Théâtre de l’Alliance française Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservation conseillée Une conférence sur le patrimoine immatériel en compagnie de Fatima Tabaamrant, raissa Amazigh du Maroc, de Mariana Tupac et Sabine Bouchat de la communauté Saryaku d’Equateur, de Clarisse da Silva, représentante de la jeunesse autochtone de Guyane et d’Hindou Oumarou Ibrahim, militante peul du Tchad (sous réserve) Théâtre de l’Alliance française 101 boulevard Raspail 75006 Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/oo6N7ywg5jCdu5Mo9 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-05T18:30:00+02:00 – 2023-06-05T20:00:00+02:00

2023-06-05T18:30:00+02:00 – 2023-06-05T20:00:00+02:00 ©Yoriyas Yassine Alaoui (Instagram : @yoriyas) / En Terre Indigène

