Le patrimoine immatériel : une arme de résistance et d'émancipation des femmes autochtones

Lundi 5 juin, 18h30
Théâtre de l'Alliance française

Amérindienne des États-Unis, Maori de Polynésie, Kichwa d'Equateur, Shipibo du Pérou, Massai du Kenya, Khanty de Sibérie, Dayak d'Indonésie… Aujourd'hui, elles doivent encore se battre pour gagner leur place et le respect de leurs droits. Pourtant, ces femmes proposent des alternatives originales et nous montrent le chemin vers un monde plus solidaire et plus durable.

2023-06-05T18:30:00+02:00 – 2023-06-05T20:30:00+02:00 Festival Festival de l’Imaginaire © Yoriyas Yassine Alaoui (Instagram : @yoriyas) / En Terre Indigène

