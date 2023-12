Les Fêtes de l’Hiver au Théâtre Théâtre de l’Alberède Ganges Catégories d’Évènement: Ganges

Hérault Les Fêtes de l’Hiver au Théâtre Théâtre de l’Alberède Ganges, 4 décembre 2023, Ganges. Ganges,Hérault Trio soprano, violoncelle, piano» par l’Opéra Orchestre

2023-12-17 18:00:00 fin : 2023-12-17 19:10:00. .

Théâtre de l’Alberède

Ganges 34190 Hérault Occitanie



Trio soprano, cello, piano » by the Opéra Orchestre

Orchestre National Montpellier. Trío soprano, violonchelo, piano » por la Orquesta de la Ópera

Orquesta Nacional de Montpellier. Trio Sopran, Violoncello, Klavier » des Opernorchesters

latitude longitude 43.93332;3.708444

