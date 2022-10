« Le bain », pièce tout public de Gaëlle Bourges Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Évry et de l’Essonne, 21 mars 2023, Évry.

https://vimeo.com/330486078 Conception et récit Gaëlle Bourges Avec des extraits d’« Actéon », in Les Métamorphoses d’Ovide, livre III (traduit du latin par Marie Cosnay), Éditions de l’Ogre, 2017 Avec Helen Heraud, Noémie Makota, Julie Vuoso Chant Helen Heraud, Noémie Makota, Julie Vuoso Musique Stéphane Monteiro alias XtroniK + Guests Lumière Abigail Fowler Répétition chant Olivia Denis Création costume Clémence Delille Création les 23, 24, 25 et 26 janvier 2018 au Centre Chorégraphique National de Tours Production association Os Coproduction Centre Chorégraphique National de Tours / Direction Thomas Lebrun (Résidence de création, artiste associée) ; Théâtre de la Ville – Paris ; L’échangeur-CDCN Hauts-de-France ; Le Vivat d’Armentières, scène conventionnée danse et théâtre Avec le soutien de la DRAC Île-de-France au titre de l’aide à la compagnie conventionnée, et de la Ménagerie de Verre dans le cadre de Studiolab En partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Tours Remerciements au Musée du Louvre-Lens où le tableau « Suzanne au bain » (collections du Louvre, Paris) est actuellement exposé Gaëlle Bourges est artiste associée au Théâtre de la Ville de Paris ; artiste associée à L’échangeur – CDCN Hauts-de-France de 2019 à 2021 ; artiste compagnon à la Maison de la Culture d’Amiens; artiste compagnon au Manège scène nationale-Reims pour la saison 2018/2019 ; et membre du collectif artistique de la Comédie de Valence jusqu’à décembre 2019. Crédit photo © Danielle Voirin

