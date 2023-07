Les Doyens Théâtre de l’Agora, scène nationale de l’Essonne Évry-Courcouronnes, 11 janvier 2024, Évry-Courcouronnes.

Les Doyens 11 et 12 janvier 2024 Théâtre de l’Agora, scène nationale de l’Essonne écrire à la compagnie

Les Doyens est un spectacle-conférence animé par deux professeurs délirants pensant avoir raison sur tout, dévoilant sans vergogne leurs piètres talents d’éducateurs. À partir de grands textes et de références littéraires, de traités bien connus des adultes mais aussi de références plus proches des enfants, Christophe Honoré vient avec ce spectacle solliciter leur sens naissant de l’ironie et leur rapport à l’autorité.

Sur scène, deux hommes sans âge qui prétendent être là depuis toute éternité et avoir très bien connu tous les personnages historiques dont ils brodent leurs discours. Ils sont péremptoires, autoritaires, paternalistes et ont décidé d’utiliser le temps de la représentation pour refaire urgemment l’éducation du public d’enfants qui leur fait face. Leurs sermons sont exagérés, ridicules, provocateurs. Plus ils affirment savoir, moins on les croit. Et se met alors à régner une irrésistible envie de les contredire, de les faire taire.

J’ai toujours affirmé que le livre pour enfant était le lieu d’une rencontre rare entre un enfant et un adulte étranger et que cette rencontre pouvait permettre bien des affranchissements de part et d’autre. Cette conviction sera au cœur du spectacle : s’adresser à des enfants depuis le territoire des adultes, sans chercher à construire un imaginaire qui permette leur identification.

Christophe Honoré

Théâtre de l'Agora, scène nationale de l'Essonne Allée de l'Agora, 91000 Évry Évry-Courcouronnes 91000 Évry Essonne Île-de-France

2024-01-11T14:45:00+01:00 – 2024-01-11T16:00:00+01:00

2024-01-12T20:00:00+01:00 – 2024-01-12T21:20:00+01:00

théâtre Christophe Honoré

Jean-Louis Fernandez