Nos ailes brûlent aussi Théâtre de l’Agora, scène nationale de l’Essonne Évry-Courcouronnes, 21 novembre 2023, Évry-Courcouronnes.

Nos ailes brûlent aussi 21 et 22 novembre Théâtre de l’Agora, scène nationale de l’Essonne

NOS AILES BRÛLENT AUSSI

Nos ailes brûlent aussi raconte une histoire d’après la révolution, celle de la Tunisie après 2011, faisant résonner les luttes, les aspirations et les désillusions des anonymes dont l’histoire ne retient jamais les noms. La metteuse en scène Myriam Marzouki et son co-auteur Sébastien Lepotvin écrivent une partition polyphonique pour trois interprètes, jouée entre deux langues, le français et l’arabe dialectal tunisien où les mots deviennent geste et images. L’écriture, ancrée dans le réel d’une situation historique, ouvre vers le poème visuel, la plasticité des corps, la mise en scène d’images. Ecriture visuelle et chorégraphique sont tissées dans une écriture globale guidée par une préoccupation politique et une exigence poétique. Comment faire le récit de l’expérience bouleversante pour les corps et la parole du changement de régime politique après des décennies d’autoritarisme ? La traversée du paysage affectif d’un pays « révolutionné » ne cherche pas l’exhaustivité documentaire ou l’objectivité historique. Le texte propose un voyage, au-delà de la carte postale et des images convenues de la « révolution de jasmin », une expérience affective de ce que l’expérience démocratique produit, entre ébullition et impatience, déception et espérance, malgré tout.

Texte et dramaturgie Sébastien Lepotvin et Myriam Marzouki

Mise en scène Myriam Marzouki

Avec Mounira Barbouch, Helmi Dridi et Ghita Serraj

Collaboration chorégraphique Seifeddine Manaï

Scénographie Marie Szersnovicz

Création des images Fakhri El Ghezal

Création vidéo et sonore Chris Felix Gouin

Création lumière Emmanuel Valette

Costumes Laure Maheo

Production MC93 – Maison de la culture de la Seine-Saint-Denis ; Lieu Unique, Centre de culture contemporaine de Nantes ; Comédie de Colmar, Centre Dramatique National Grand Est Alsace ; Compagnie du dernier soir ; L’Azimut- Antony/Châtenay-Malabry. Pôle national Cirque Île-de-France.

Avec le soutien du programme Europe Créative de l’Union Européenne dans le cadre de STAGES (Sustainable Theatre Alliance for a Green Environmental Shift)/ STAGES

Théâtre de l’Agora, scène nationale de l’Essonne Allée de l’Agora, 91000 Évry Évry-Courcouronnes 91000 Évry Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « m.marzouki195@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « sebastien.lepotvin@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T19:00:00+01:00 – 2023-11-21T20:30:00+01:00

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T21:30:00+01:00

Myriam Marzouki Sébastien Lepotvin

Christophe Raynaud de Lage