THÉÂTRE DE L’ABSURDE LA CANTATRICE CHAUVE Amiens, vendredi 24 mai 2024.

LA CANTATRICE CHAUVE d’Eugène Ionesco Collectif des Emplumés

Emblématique du théâtre de l’absurde, cette anti-pièce a de quoi décoiffer dans cette version virevoltante autant qu’ébouriffée. Le Collectif des Emplumés s’en donne à cœur joie pour rendre le texte accessible et festif.

Il est neuf heures du soir, dans le salon bourgeois des très anglais M. et Mme Smith. La pendule sonne dix-sept coups anglais . Plus tard, la bonne, Mary, annonce la venue de leurs invités, les Martin. Ces échanges très convenus en apparence donnent lieu à des dialogues insolites et absurdes. Tout l’appareil bourgeois se déconstruit progressivement, dans un esprit loufoque aussi loufoque que tragique, qui souligne notre difficulté de communiquer.

Avec Simon Deruelle, Sophie Chambaut, Elise Gaudry, Tania Tchouriline, Thibault Caron, Régis Doye, Frédéric Croisier, Amélie Gendret, Lise Klein, Suzanne Albano, Rémi Bocquet, Jean-Baptiste Hoock et Paul Stöber Régie son Emilie Gévart Régie lumière Quentin Heems

DÈS 10 ANS 77 7 .

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24 21:35:00

Rue du 8 Mai 1945

Amiens 80090 Somme Hauts-de-France

