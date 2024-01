George Sand Confidences de la Dame de Nohant Théâtre de la Violette Toulouse, jeudi 21 mars 2024.

George Sand Confidences de la Dame de Nohant Ce « seule en scène » souligne la passion, la soif d’idéal et l’humour qui caractérisent George Sand, en mettant en exergue son combat pour la justice et pour la liberté des femmes. 21 23 mars Théâtre de la Violette Tarif plein 14€ Tarif réduit 11€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T20:00:00+01:00 – 2024-03-21T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T20:00:00+01:00 – 2024-03-23T21:00:00+01:00

Théâtre classique à partir de 13 ans 65 mn

Par la compagnie Confidences

« Dans ce siècle qui a pour loi d’achever la révolution française et de commencer la révolution humaine, l’égalité des sexes faisant partie de l’égalité des hommes, une grande femme était nécessaire. » Victor Hugo. À l’enterrement de George Sand en 1876.

Fin mai 1848, George Sand rentre à Nohant. Elle est désenchantée, l’échec sentimental de sa relation avec Chopin vient s’ajouter à sa déception en politique. Ici, les sphères privée et publique sont étroitement mêlées.

Ce « seule en scène » souligne la passion, la soif d’idéal et l’humour qui caractérisent George Sand, en mettant en exergue son combat pour la justice et pour la liberté des femmes. Le texte de la pièce a été librement adapté de sa Correspondance, d’Histoire de ma vie et de la Lettre au peuple.

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredelaviolette.com/george_sand_confidences_de_la_dame_de_nohant-30.html »}]

Théâtre classique Spectacle