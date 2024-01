Norma(le) Théâtre de la Violette Toulouse, jeudi 7 mars 2024.

Norma(le) Drôle et percutante, Norma raconte avec une honnêteté désarmante comment se réparer après l’inceste. 7 – 9 mars Théâtre de la Violette Tarif plein : 14€ Tarif réduit : 11€

Drôle et percutante, Norma raconte avec une honnêteté désarmante comment se réparer après l’inceste. Grâce à sa plume acérée, et ses personnages aussi fins que comiques, elle vous livre son histoire unique avec humour et émotion.

Elle tord le cou à ses névroses et donne envie de larguer les siennes. C’est un seul en scène intime et puissant. Vous y riez (beaucoup) vous y pleurez (un peu). Venez découvrir sa traversée du désert jusqu’à la parole libérée. Cette ode à la résilience devrait être vue par tous, car on ne va pas se le cacher : on a tous un traumatisme qui traîne.

PS : vous allez rire de choses pas drôles, et ça va vous faire du bien.

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse

