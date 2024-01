Ecroué de rire Théâtre de la Violette Toulouse, jeudi 29 février 2024.

Ecroué de rire L’histoire vraie d’un ex-(gentil) bandit devenu comédien… Un spectacle bouleversant, drôle et plein d’humanité, qui résonne en chacun de nous et donne à réfléchir. 29 février – 2 mars Théâtre de la Violette Tarif plein : 14€ / Tarif réduit : 11€

Début : 2024-02-29T19:30:00+01:00 – 2024-02-29T20:45:00+01:00

Fin : 2024-03-02T20:00:00+01:00 – 2024-03-02T21:15:00+01:00

L’histoire vraie d’un ex-(gentil) bandit devenu comédien…

Ex caïd passé plusieurs fois par la case prison, il raconte tout, de son casse déjoué à son histoire d’amour réussie, en passant par la garde à vue et les cavales sous le pseudo de David Lupin.

Un « gentleman cambrioleur » qui a profité de ses dix ans à l’ombre pour mettre des mots sur sa peine et se préparer une sortie en pleine lumière.

Un spectacle bouleversant, drôle et plein d’humanité, qui résonne en chacun de nous et donne à réfléchir.

