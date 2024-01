Mister Roze Théâtre de la Violette Toulouse, 8 février 2024, Toulouse.

Mister Roze Obnubilé par l’histoire des Origines de l’Amour que son grand-père lui a raconté toute son enfance, Mister Roze nous embarque dans sa quête amoureuse trépidante, tendre, et pleine d’humour. 8 – 10 février Théâtre de la Violette Tarif plein : 14€

Tarif réduit : 11€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T19:30:00+01:00 – 2024-02-08T20:45:00+01:00

Fin : 2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-10T21:15:00+01:00

De ses premières amours adolescentes, son premier grand amour, son ami Thomas et « l’association des largués anonymes », son mariage, son désir d’enfant, à sa révélation pour la comédie musicale, Mister Roze fait chavirer nos cœurs !

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse

théâtre humour