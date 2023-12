Une heure et demie de retard Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Une heure et demie de retard Théâtre de la Violette Toulouse, 5 février 2024 19:00, Toulouse. Une heure et demie de retard Lundi 5 février 2024, 20h00 Théâtre de la Violette de Jean Dell et Gérald Sybleyras Pierre et Laurence sont invités à dîner. Rien de plus banal. Mais au moment de partir, Laurence a besoin de parler… Ça tombe mal, c’est un dîner important. Rien à faire, Laurence est bien décidée à dire tout ce qu’elle a sur le cœur, voire au-delà de ses caprices. Pierre lui laisse 10 minutes. Laurence déprime… Elle se sent vieille, inutile, elle a gâché sa vie en s’occupant des enfants dont le dernier vient de quitter la maison… Pierre comprend qu’ils seront en retard. Trente ans de vie commune, cela vaut bien une heure et demie de retard ! Théâtre de la Violette 67 Chemin Pujibet, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 61 73 18 51 https://www.theatredelaviolette.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 73 18 51 »}] Ce petit théâtre du quartier Borderouge propose une vaste programmation de spectacles, notamment pour le jeune public. Métro : ligne B – station Borderouge Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Heure : 19:00
Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse

