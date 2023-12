Simple comme Merci Théâtre de la Violette Toulouse, 1 février 2024 18:30, Toulouse.

Simple comme Merci 1 – 3 février 2024 Théâtre de la Violette Tarif réduit : 11€ / Tarif plein : 14€

Du haut de son camion de tournée, Chloé observe l’humanité traverser et questionne notre place ici-bas. Elle façonne une réflexion sur nos relations humaines, soutenue par l’architecture rythmique du percussionniste.

« Lorsque vous laissez passer quelqu’un au passage piéton et qu’il ne vous remercie pas : ça vous fait quoi ? Et lorsque la personne vous adresse un sourire ou un hochement de tête, ça change quelque chose ? Après tout, c’est la loi, le piéton est dans son bon droit, pas besoin de remercier pour ça. Et pourtant quel ricochet va avoir la géométrie variable de ces interactions sur bandes blanches ? »

Célébrer le remerciement comme un lien d’humanité attribué à son semblable.

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse

2024-02-01T19:30:00+01:00 – 2024-02-01T20:45:00+01:00

2024-02-03T20:00:00+01:00 – 2024-02-03T21:15:00+01:00

