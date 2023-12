Âme sereine Théâtre de la Violette Toulouse, 31 janvier 2024 09:45, Toulouse.

Âme sereine 31 janvier – 4 février 2024 Théâtre de la Violette Tarif réduit : 6€

Tarif plein : 7€

Âme Sereine est l’histoire de Clara, jeune fille qui vit dans une bulle. Armée d’une aiguille et de sa curiosité, elle décide un jour de la percer pour rencontrer le monde. Commence alors un voyage onirique fait de découvertes et de rencontres. Ici, tout est symbole car le monde apparait à Clara comme un « patchwork » où elle progresse, en quête de sens et de sérénité… pour y trouver sa voie.

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie contact@theatredelaviolette.com 0561731851

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-31T10:45:00+01:00 – 2024-01-31T11:30:00+01:00

2024-02-04T16:30:00+01:00 – 2024-02-04T17:15:00+01:00

spectacle conte