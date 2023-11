Le Grand Soir Théâtre de la Violette Toulouse, 25 janvier 2024, Toulouse.

Le Grand Soir 25 – 27 janvier 2024 Théâtre de la Violette Tarif plein : 14 €

Tarif réduit : 11 €

« Le Grand Soir » est la rencontre de deux personnages qui jouent leurs vies à l’occasion d’une même soirée : pour Jo Billy, chanteur aigri et misogyne, c’est le concert de la consécration ; pour Charlie, jeune choriste solaire et pipelette, c’est le début de sa carrière. Il pense faire le concert de sa vie, elle pense réaliser son rêve.

Mais leurs tempéraments vont s’emmêler entre conflits et jeux de charme jusqu’au point de non retour et la soirée prévue va prendre une toute autre tournure…

Entre chansons à la plume acérée et humour espiègle, « Le Grand Soir » est un spectacle tendre et humoristique, mêlant adroitement théâtre et chanson.

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0561731851 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theatredelaviolette.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatredelaviolette.com/le_grand_soir-251.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T19:30:00+01:00 – 2024-01-25T20:45:00+01:00

2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T21:15:00+01:00

