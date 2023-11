Dans la peau de la panthère Théâtre de la Violette Toulouse, 25 janvier 2024, Toulouse.

Dans la peau de la panthère 25 – 27 janvier 2024 Théâtre de la Violette Tarif plein : 14€ / Tarif réduit : 11€

« Seule en scène », Anne Gaëlle Duvochel retrace le parcours d’un aventurier du genre et nous dit les secrets de celui qui voulait devenir femme.

Elle met au service de ce récit singulier ses qualités de performeuse, elle ose tout et ne craint ni de nous émouvoir ni de nous faire rire.

Comme atout, elle dispose d’un physique hors norme et d’un verbe où se télescopent érudition et doutes, humour et tragédie.

Ce personnage et son histoire sont tellement singuliers, qu’au delà du spectacle, il s’agit d’une véritable rencontre…

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T19:30:00+01:00 – 2024-01-25T20:45:00+01:00

2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T21:15:00+01:00

