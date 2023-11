Aux origines du monde Théâtre de la Violette Toulouse, 17 janvier 2024, Toulouse.

Aux origines du monde 17 – 21 janvier 2024 Théâtre de la Violette Tarif réduit : 6€ / Tarif plein : 7€

Née au Groenland, Leoma, souhaite vous conter l’amour qu’elle porte à son pays natal, en partageant avec vous sa culture et ses légendes. Elle aborde ses histoires avec le désir de mettre en lumière le rapport à la vie inhérent aux contes traditionnels inuits, en essayant de la comprendre sans l’expliquer, de la rêver sans la sous-estimer.

La parole rebondit, fuse, voyage et se pose sur le décor blanc comme la banquise dans lequel les images nous amènent à travers l’univers merveilleux des aurores boréales et du soleil de minuit. Leoma s’accompagne d’une Sansula (instrument hybride entre le piano à pouce et le tambour traditionnel) aux sons cristallins rappelant le bruit de la glace et les pas du renard arctique sur la banquise.

Venez découvrir ces récits bien au chaud, mais n’oubliez pas votre couverture… Les icebergs ne sont pas loin ! Kaalaallit Nunaat !

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T10:45:00+01:00 – 2024-01-17T11:30:00+01:00

2024-01-21T16:30:00+01:00 – 2024-01-21T17:15:00+01:00

conte théâtre