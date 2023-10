Les trois petits cochons et le Méchant-Loup-Père-Noël Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Les trois petits cochons et le Méchant-Loup-Père-Noël Théâtre de la Violette Toulouse, 3 janvier 2024, Toulouse. Les trois petits cochons et le Méchant-Loup-Père-Noël 3 – 7 janvier 2024 Théâtre de la Violette Tarif réduit : 6€

Tarif plein : 7€ Notre célèbre Loup anti-héros rusera de mille tours pour satisfaire ses volontés culinaires. Il suivra des études, apprendra à écrire, à compter, fera bouillir ses méninges et finira en dernier ressort par prendre la place du Père Noël pour mieux attirer ses proies… Arrivera-t-il à ses « faims » ? Deviendra-t-il végan ? Les trois petits cochons 2, le retour ! Jeune public de 5 à 11 ans Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@theatredelaviolette.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561731851 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatredelaviolette.com/les_trois_petits_cochons_et_le_mechant-loup-pere-noel-247.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T10:45:00+01:00 – 2024-01-03T11:45:00+01:00

2024-01-07T16:30:00+01:00 – 2024-01-07T17:30:00+01:00 théâtre enfants Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre de la Violette Adresse 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 5 Age max 11 Lieu Ville Théâtre de la Violette Toulouse latitude longitude 43.639247;1.455992

Théâtre de la Violette Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/