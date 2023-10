Friandise et dynamite Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Friandise et dynamite Théâtre de la Violette Toulouse, 21 décembre 2023, Toulouse. Friandise et dynamite 21 – 23 décembre Théâtre de la Violette Tarif réduit : 11€

Tarif plein : 14€ Georges et Chantal ont invité leurs amis Bruno et Aline à dîner. Mais Bruno vient seul… Aline le trompe ! Et là tout part en sucette : Aline est prise au piège dans le métro où une bombe vient d’exploser, une culotte en bonbons est retrouvée au milieu des sushis, Georges et Chantal gagnent 13 millions au loto. La soirée tourne au cauchemar, pourtant une seule question compte vraiment : où est passé le ticket de loto ? Une comédie hilarante où les quiproquos s’enchaînent et les répliques fusent au rythme des rebondissements. Humour garanti ! Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0561731851 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T19:30:00+01:00 – 2023-12-21T20:50:00+01:00

