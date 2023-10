L’îlet aux sorcières Théâtre de la Violette Toulouse, 11 novembre 2023, Toulouse.

L’îlet aux sorcières 11 et 12 novembre Théâtre de la Violette Tarif réduit : 6€

Tarif plein : 7€

Il n’est pas bon pour les enfants de sortir la nuit car « La nuit, dit-on, de drôles de créatures rodent sur l’île ! ». Malheureusement, certains « ti-manmailles » n’ont guère le choix et d’autres ne sont guère obéissants…

Avec Ti’ Kolo, à la peau couleur cannelle, que son méchant oncle envoit au fond du jardin, dans la nuit noire, chercher un sac de patates…

Et l’enfant têtu qui, malgré les avertissements de sa « maman-doudou », retourne dans la forêt, à la tombée du jour, pour y retrouver sa flûte oubliée…

Jouant de sa voix et de son corps, Jean l’Océan conte l’enfance créole, bouillonnante, palpitante, instantanée et donne vie à ces « ti’manmailles » qui portent un regard immense sur la vie

En partenariat avec le festival Mois Kréyol, festival des langues et cultures créoles

Jeune public à partir de 5 ans

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie

2023-11-11T10:45:00+01:00 – 2023-11-11T11:30:00+01:00

2023-11-12T16:30:00+01:00 – 2023-11-12T17:15:00+01:00

théâtre jeune public