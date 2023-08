Sois exotique coco ! Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Sois exotique coco ! Théâtre de la Violette Toulouse, 2 novembre 2023, Toulouse. Sois exotique coco ! 2 – 4 novembre Théâtre de la Violette Tarif réduit : 11€ / Tarif plein : 14€ La pièce est construite comme un flashback dont le point de départ se situe dans le bureau parisien d’un producteur de spectacle où Badradine s’entend dire «sois exotique coco». Il décide de prendre le contre-pied en racontant avec tendresse et humour son quartier, ses voisins, ses parents. Par la compagnie L’éclectique théâtre Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@theatredelaviolette.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561731851 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T19:30:00+01:00 – 2023-11-02T20:30:00+01:00

