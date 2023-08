Petit bout bourlingue Théâtre de la Violette Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Petit bout bourlingue Théâtre de la Violette Toulouse, 29 octobre 2023, Toulouse. Petit bout bourlingue 29 octobre – 1 novembre Théâtre de la Violette Tarif réduit : 6 euros / Tarif plein : 7 euros Boubou, un petit garçon de huit ans, est amené à voyager autour du monde, à la recherche de musiques, pour rompre le sort jeté par un méchant sorcier sur son village. Il partira de l’Afrique pour visiter l’Espagne, le Maroc, le Brésil, le Cap-Vert et le Québec. Il rencontrera un crabe andalou, des touaregs, un oiseau et sa flûte enchantée et enfin, un bûcheron québécois chevronné ! Par la compagnie Ré-Si Do-Ré Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse Toulouse 31200 Toulouse Nord Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@theatredelaviolette.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561731851 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

