Brassens, les autres et moi Théâtre de la Violette Toulouse, 20 octobre 2023, Toulouse.

Brassens, les autres et moi 20 et 21 octobre Théâtre de la Violette Tarif réduit : 11 euros / Tarif plein : 14 euros

Hommage à Georges Brassens.

Ce spectacle en solo s’appelle « Georges, les autres et moi », spectacle dans lequel Brice Quillion interprète une vingtaine de reprises de Georges Brassens avec une énergie débordante !

Emaillant son récital d’anecdotes et de précisions sur l’oeuvre de Brassens, son spectacle est attachant et ludique ; on chante, on rit et on applaudit l’artiste-interprète autant que le grand auteur.

Par la compagnie Blutack theatre.

Théâtre de la Violette 67 chemin Pujibet 31200 Toulouse

2023-10-20T15:00:00+02:00 – 2023-10-20T16:15:00+02:00

2023-10-21T20:00:00+02:00 – 2023-10-21T21:15:00+02:00

